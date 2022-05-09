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بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 01:57 مساء
بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق جلسة اليوم الإثنين لمناقشة مشروع الميزانية العامة للعام 2022، المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وقال بليحق إن الجلسة «مغلقة»، ويرأسها النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، تتوزع على أربعة أبواب، على ما أعلن وزير المالية، أسامة حماد، في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

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ويخصص للباب الأول (الخاص بالرواتب وما في حكمها) 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، فيما وجه للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فمنح 26 مليارا و675 مليونا.

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