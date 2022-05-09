وصول النويري و20 نائبا إلى مقر المجلس في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

قال مراسل قناة الوسط «WTV» في طبرق إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب و20 عضوا وصلوا إلى المدينة اليوم الإثنين.

ورجحت مصادر مطلعة، للقناة، تأخر انعقاد الجلسة، التي من المقرر أن تناقش مقترح الميزانية العامة لسنة 2022، المقدم من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، تتوزع على أربعة أبواب، على ما أعلن وزير المالية، أسامة حماد، في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

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ويخصص للباب الأول (الخاص بالرواتب وما في حكمها) 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، فيما وجه للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فمنح 26 مليارا و675 مليونا.