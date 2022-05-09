السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين تراجع سعر اليورو إلى 5.05 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، وهبط الجنيه الإسترليني إلى 5.90 دينار مقابل 5.92 دينار أمس.

العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، زاد سعر الريال السعودي قرشا ليسجل 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.32 دينار، واليوان الصيني الذي بيع بـ 0.71 دينار.