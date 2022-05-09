«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، خصوصا غدا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.