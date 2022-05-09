«النواب» يناقش مقترح ميزانية 2022 خلال جلسة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مجلس النواب، الإثنين، جلسة هي الأولى منذ آخر جلسة في الثالث من مارس الماضي، حين أدى وزراء الحكومة المكلفة اليمين القانونية في مدينة طبرق.

وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال لقاء مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس الأحد، إن الجلسة ستناقش مشروع الميزانية العامة لسنة 2022، المقدم من الحكومة المكلفة.

واقترحت الحكومة على مجلس النواب ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، تتوزع على أربعة أبواب، على ما أعلن وزير المالية، أسامة حماد، في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

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ويخصص للباب الأول (الخاص بالرواتب وما في حكمها) 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، فيما وجه للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فمنح 26 مليارا و675 مليونا.