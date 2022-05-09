Atwasat

نورلاند يؤكد لعقيلة صالح التزام الولايات المتحدة بدعم «آلية بقيادة ليبيا» لإدارة عائدات النفط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 12:07 صباحا
نورلاند يؤكد لعقيلة صالح التزام الولايات المتحدة بدعم «آلية بقيادة ليبيا» لإدارة عائدات النفط
لقاء المستشار عقيلة صالح والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في القاهرة، الأحد 8 أبريل 2022. (مجلس النواب)
alwasat radio

جدد المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال لقائه رئيس المجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالقاهرة اليوم الأحد، «على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا» وفق سلسلة تغريدات نشرها حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

وقال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي في وقت سابق اليوم عبر صفحة المركز على «فيسبوك»، إن المستشار عقيلة صالح أكد للسفير الأميركي خلال اللقاء «أنه سيتم فتح الحقول النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم»، مشيرًا إلى «أنه سيسعى جاهدًا لحلحلة أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل».

التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا
وقال نورلاند في أولى تغريداته حول اللقاء إنه التقى المستشار عقيلة صالح في القاهرة «لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا، بينما يستعد مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة»، مشيرة في تغريدة ثانية أنه جدد «التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن».

- عقيلة يبلغ نورلاند بشرط فتح النفط وجدول أعمال جلسة «النواب» غدا

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعهما في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، لاستكمال المناقشات حول المسار الدستوري الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتستضيفه الحكومة المصرية، والذي يهدف إلى الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وأضاف نورلاند في تغريدة ثالثة، أن المستشار عقيلة صالح أكد له خلال اللقاء على مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

الانتخابات ضرورة لإضفاء الشرعية السياسية
واعتبر نورلاند في تغريدة رابعة حول لقائه مع المستشارة عقيلة صالح أن «الانتخابات الوطنية تظل ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم».  

وتعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 بسبب «القوة القاهرة» بحسب ما أعلنته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي طالبت مجلس النواب بضرورة معالجتها لاستئناف العملية الانتخابية المتوقفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين

أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين
رئيس الوزراء الكندي يقوم بزيارة مفاجئة لإيربين في ضواحي العاصمة الأوكرانية

رئيس الوزراء الكندي يقوم بزيارة مفاجئة لإيربين في ضواحي العاصمة الأوكرانية
تشيلسي يتوج بلقب دوري كرة القدم النسائية في إنجلترا

تشيلسي يتوج بلقب دوري كرة القدم النسائية في إنجلترا
مقتل 48 شخصا في هجمات في شمال غرب نيجيريا

مقتل 48 شخصا في هجمات في شمال غرب نيجيريا
(شاهد): أوكرانيا تعلن تدمير زورق إنزال روسي في جزيرة «الثعبان» بالبحر الأسود

(شاهد): أوكرانيا تعلن تدمير زورق إنزال روسي في جزيرة «الثعبان» بالبحر الأسود
ستون مفقودا إثر قصف مدرسة في شرق أوكرانيا (فيديو)

ستون مفقودا إثر قصف مدرسة في شرق أوكرانيا (فيديو)
الأسئلة الصحيحة الغائبة في الحرب الروسية الأوكرانية

الأسئلة الصحيحة الغائبة في الحرب الروسية الأوكرانية
الدعم النفسي لنساء تعرضن لاعتداءات بالحمض الكاوي

الدعم النفسي لنساء تعرضن لاعتداءات بالحمض الكاوي
الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق

الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس

في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
«سي آي إيه»: بوتين «لا يعتقد أنه يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخسر» في أوكرانيا

«سي آي إيه»: بوتين «لا يعتقد أنه يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخسر» في أوكرانيا
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط ...
أوكرانيا ستخسر ثلث محصولها من القمح بسبب الحرب

أوكرانيا ستخسر ثلث محصولها من القمح بسبب الحرب
محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»

محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»
ليبيا ونظرية الألعاب

ليبيا ونظرية الألعاب
«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية

«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لتجمع خريجي كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس
انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لتجمع خريجي كلية الفنون والإعلام ...
وليامز وصنع الله يجددان التأكيد على أهمية إنهاء إغلاق النفط وحماية الموارد الوطنية من التسييس
وليامز وصنع الله يجددان التأكيد على أهمية إنهاء إغلاق النفط ...
وليامز والسويحلي يتفقان على الضغط باتجاه إجراء انتخابات لإنهاء الفترة الانتقالية
وليامز والسويحلي يتفقان على الضغط باتجاه إجراء انتخابات لإنهاء ...
عقيلة يبلغ نورلاند بشرط فتح النفط وجدول أعمال جلسة «النواب» غدا
عقيلة يبلغ نورلاند بشرط فتح النفط وجدول أعمال جلسة «النواب» غدا
الدبيبة يعلن عزم حكومة «الوحدة» إنشاء مدينة معارض جديدة لتطوير البنية الاقتصادية والتجارية لليبيا
الدبيبة يعلن عزم حكومة «الوحدة» إنشاء مدينة معارض جديدة لتطوير ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
المزيد
وليامز وسفير مالطا يجددان دعمهما للعملية السياسية والحفاظ على الهدوء في ليبيا
وليامز وسفير مالطا يجددان دعمهما للعملية السياسية والحفاظ ......
نورلاند يؤكد لعقيلة صالح التزام الولايات المتحدة بدعم «آلية بقيادة ليبيا» لإدارة عائدات النفط
نورلاند يؤكد لعقيلة صالح التزام الولايات المتحدة بدعم «آلية ......
اندلاع حريق بمقر شركة تأمين في طرابلس
اندلاع حريق بمقر شركة تأمين في طرابلس...
الدبيبة يعلن عزم حكومة «الوحدة» إنشاء مدينة معارض جديدة لتطوير البنية الاقتصادية والتجارية لليبيا
الدبيبة يعلن عزم حكومة «الوحدة» إنشاء مدينة معارض جديدة ......
عقيلة يبلغ نورلاند بشرط فتح النفط وجدول أعمال جلسة «النواب» غدا
عقيلة يبلغ نورلاند بشرط فتح النفط وجدول أعمال جلسة «النواب» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط