اندلاع حريق بمقر شركة تأمين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت صور وفيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، اندلاع حريق بمقر شركة التكافل للتأمين الكائن بمنطقة قرجي في طرابلس القريب من مبنى المصرف التجاري العربي.

وأظهرت الصور المتداولة امتداد النيران من داخل مبنى الشركة إلى واجهته من أعلى إلى أسفل، في حين أفاد نشطاء بانتشار قوات الأمن قرب المبنى مع وصول عناصر هيئة السلامة الوطنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

ويبدو من الصور الأولية لمبنى شركة التأمين تضرر واجهة المبنى في حين لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية بشأن الحادث.

النيران تلتهم مبنى شركة التكافل للتأمين بمنطقة قرجي في طرابلس. (الإنترنت)

النيران تلتهم مبنى شركة التكافل للتأمين بمنطقة قرجي في طرابلس. (الإنترنت)

النيران تلتهم مبنى شركة التكافل للتأمين بمنطقة قرجي في طرابلس. (الإنترنت)