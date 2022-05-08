عقيلة يبلغ نورلاند بشرط فتح النفط وجدول أعمال جلسة «النواب» غدا

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بشرط فتح النفط، وكذلك أطلعه على جدول أعمال الجلسة المقررة غدًا لمجلس النواب في مدينة طبرق، وذلك خلال لقائهما في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد.

وقال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي عبر صفحة المركز على «فيسبوك» إن لقاء المستشار عقيلة صالح ونورلاند في القاهرة تناول عدة ملفات أهمها إغلاق الحقول النفطية والميزانية العامة وعمل الحكومة المكلفة من مجلس النواب من مدينة سرت.

شرط فتح الحقول النفطية ومشروع الميزانية العامة

وأوضح الصافي أن رئيس مجلس النواب أكد للسفير الأميركي «أنه سيتم فتح الحقول النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم»، مشيرًا إلى «أنه سيسعى جاهدًا لحلحلة أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل».

واعتبر المستشار عقيلة صالح أن عمل الحكومة برئاسة فتحي باشاغا «من سرت سيمكنها من عملها بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو من أي كان»، وبيَّن أنه عندما «اقترح مدينة سرت كمقر موقت للمجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية لقي المقترح ترحيبًا محليًا ودوليًا».

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وقبل أربعة أيام، قال رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا إن حكومته يهمها «ممارسة مهام عملها من العاصمة طرابلس دون سقوط قطرة دم واحدة»، لكنه رأى أن تمارس الحكومة مهام عملها من مدينة سرت، وذلك بعد تعذر وصولها إلى طرابلس في ظل رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل الانتخابات.

إحالة ميزانية 2022 إلى مجلس النواب

وأضاف الصافي، أن عقيلة صالح أشار خلال لقائه مع السفير الأميركي إلى أن جلسة مجلس النواب المقبلة المقررة غدًا الإثنين في مدينة طبرق ستدرس مشروع الموازنة العامة لسنة 2022، المقدم من الحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

واقترحت الحكومة على مجلس النواب ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفًا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب، على ما أعلن وزير المالية أسامة حماد في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة.