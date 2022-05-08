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مؤسسة النفط: إعداد العقد النهائي لتنفيذ مصفاة الجنوب خلال شهرين من اعتماد استراتيجية التعاقد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 09:12 مساء
مؤسسة النفط: إعداد العقد النهائي لتنفيذ مصفاة الجنوب خلال شهرين من اعتماد استراتيجية التعاقد
اجتماع صنع الله مع رئيس شركة زلاف ورئيس لجنة متابعة تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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توقعت المؤسسة الوطنية للنفط الانتهاء من إعداد العقد النهائي للشروع في تنفيذ المشروع الحيوي مصفاة الجنوب خلال شهرين من اعتماد استراتيجية التعاقد المزمع اتباعها لتنفيذه بالمنطقة الجنوبية، وفق ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بعد ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة شركة «زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط» حسين أبوسليانة، ورئيس لجنة متابعة مشروع مصفاة الجنوب عياد ازناد.

استراتيجية التعاقد لتنفيذ مشروع مصفاة الجنوب
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع جاء «للوقوف على آخر المستجدات بشأن استكمال عملية التعاقد على تنفيذ هذا المشروع»، وأوضح أن «رئيس لجنة المتابعة قدم تقريرًا مفصلًا عن استراتيجية التعاقد المزمع اتباعها لتنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم مع مجموعة من الشركات الأميركية والأوروبية لغرض اعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط».

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه «من المتوقع الانتهاء من إعداد العقد النهائي للشروع في التنفيذ خلال شهرين من اعتماد هذه الاستراتيجية»، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله «أفاد بأن مخصصات المشروع لهذه السنة سيتم إحالتها إلى حسابات المؤسسة على أمل تسييل الميزانية المخصصة».

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كما أكد صنع الله حرص مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية تنفيذ هذا المشروع حسب المخطط الزمني المعد مسبقًا، موجهًا بضرورة إحالة التقارير الخاصة بهذا المشروع إلى المؤسسة بشكل دوري.

حكومة الوحدة الوطنية تأذن بالتعاقد لتنفيذ مصفاة الجنوب
وأذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، في 10 مارس الماضي، للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا، وذلك بقيمة تعادل 600 مليون يورو، أي ما يوازي 3 مليارات و73 مليون دينار، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (245) لسنة 2022.

ودشَّنت حكومة الوحدة الوطنية في أكتوبر 2021، مشروع إنشاء مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة جنوب غرب ليبيا. وقال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، خلال احتفالية إعلان تدشين المشروع، إن المشروع تنفذه شركة زلاف، ويهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية بتكلفة مالية أقل.

اجتماع صنع الله مع رئيس شركة زلاف ورئيس لجنة متابعة تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع صنع الله مع رئيس شركة زلاف ورئيس لجنة متابعة تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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