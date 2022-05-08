المجلس الأعلى للدولة يعقد جلسة تشاورية لمناقشة المستجدات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، جلسة تشاورية بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري وحضور مقرر المجلس سعيد كلا، جلسة تشاورية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات السياسية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

كانت آخر جلسة عقدها المجلس يوم 11 أبريل الماضي والتي ناقش خلالها عددًا من الملفات السياسية التي شملت «ملف المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد».

استئناف اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

وتأتي جلسة اليوم التشاورية قبل اجتماع مجلس النواب المقرر غدًا في طبرق والذي من المقرر أن يناقش قانون الميزانية العامة للدولة المقدم من الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، وكذلك مستجدات المسار الدستوري.

- «النواب» يناقش الإثنين مخرجات اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري

- رئاسة مجلس الدولة توصي لجنة التوافق بتقديم تقرير تفصيلي حول اجتماعات القاهرة

- مجلس الدولة يناقش المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي والوضع الاقتصادي

ومن المتوقع أن يجتمع وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة يوم 15 مايو الجاري لاستئناف اجتماعات المسار الدستوري الذي يهدف للتوافق على الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

تقرير تفصيلي عن اجتماع المسار الدستوري بالقاهرة

وفي 20 أبريل، أوصى مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، لجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة له «بتقديم تقرير تفصيلي حول صورة اجتماعات القاهرة» مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب، والتي اختتمت يوم الإثنين.

وطالبت رئاسة مجلس الدولة اللجنة بضرورة أن يتضمن تقريرها عن الاجتماع «الصعوبات والعراقيل والحلول المقترحة لإنجاح المسار الدستوري، على أن يعرض التقرير على المجلس لاتخاذ التوصيات والتوجيهات اللازمة لإنجاز قاعدة دستورية متينة تؤدي إلى انتخابات شفافة بشكل عاجل».

الجلسة التشاورية للمجلس الأعلى للدولة، الأحد 8 مايو 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

الجلسة التشاورية للمجلس الأعلى للدولة، الأحد 8 مايو 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

الجلسة التشاورية للمجلس الأعلى للدولة، الأحد 8 مايو 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

الجلسة التشاورية للمجلس الأعلى للدولة، الأحد 8 مايو 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)