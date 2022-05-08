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1.7 مليون طالب يعودون لمدارسهم في ليبيا بعد انتهاء عطلة منتصف العام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 04:55 مساء
1.7 مليون طالب يعودون لمدارسهم في ليبيا بعد انتهاء عطلة منتصف العام
تلاميذ في إحدى المدارس الليبية. (وزارة التربية والتعليم)
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استؤنفت صباح اليوم الأحد، الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2021 – 2022)، في كامل مناطق البلاد، بعد انتهاء عطلة منتصف السنة الدراسية.

وقال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، في بيان اليوم الأحد، إن استئناف الدراسة يأتي تنفيذًا لمواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية، بعد دخول الطلاب في عُطلة منتصف السنة الدراسية، خلال الفترة من 10 أبريل إلى 5 مايو من العام الجاري.

وبحسب البيان، بلغ عدد الطلاب الذين التحقوا بمدارسهم مليونًا و794 ألفًا و271 طالبًا وطالبة، يدرس مليون و544 ألفًا و920 تلميذًا وتلميذة منهم في الصفوف من الأول إلى التاسع من التعليم الأساسي، فيما يدرس 249 ألفًا و351 طالبًا وطالبة في مرحلة التعليم الثانوي.

وأكد المقريف اهتمام الوزارة بتوفير الإمكانات التي تمكّن الطلاب من الدراسة في بيئة وظروف ملائمة، وذلك في 4700 مؤسسة تعليمية في كامل التراب الليبي.

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فيما لفت الوزير إلى الميزانية التشغيلية التي جرى صرفها لمراقبات التربية والتعليم في البلديات، من أجل إجراء صيانات عاجلة، وتوفير بعض المستلزمات من قرطاسية ونحوها، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2021، بشأن إنشاء 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا، يُجرى تنفيذها خلال 3 سنوات بمعدل 500 مدرسة سنويًا، ابتداءً من العام الجاري.

وفي الثامن والعشرين من مارس الماضي، أصدر وزير التربية والتعليم القرار 563 بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

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