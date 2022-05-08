ضبط 3 متهمين ضمن تشكيل عصابي نفذ عملية سطو مسلح بمنطقة النهضة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة ضبط 3 متهمين بعملية سطو مسلح بمنطقة النهضة، وقعت مساء السبت، بالاشتراك مع متهمين آخرين هاربين.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن رجال الأمن بمنطقة النهضة تمكنوا بالتعاون مع رجال قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، من ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة، وأودعت أحدهم بالمستشفى تحت حراسة مشددة، بينما المتهمان الآخران المضبوطان، أودعا بالحجز.

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ولفت البيان إلى ضبط السيارة الخاصة المستعملة أثناء السطو بعد أن جرى إعطابها، فيما يُجرى عملية البحث عن المتهمين الآخرين.

السيارة المستعملة أثناء السطو, (مديرية أمن صبراتة)