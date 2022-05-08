ميناء الزويتينة: شحن 600 ألف برميل نفط على متن ناقلة متجهة لإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة ميناء الزويتينة إنهاء إجراءات تسفير ناقلة الخام (إم تي سيستار) بعد شحنها بـ600 ألف برميل في اتجاه إيطاليا، حسب إدارة المرفأ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت إدارة المرفأ إن العاملين في ميناء الزويتينة عملوا، الأسبوع الماضي، على شحن وتصدير مليون برميل نفط خام على متن الناقلة (ميلوس 21)، مشيرة إلى أن الشحنة أُرسلت للصين، ليكون إجمالي ما تم تصديره خلال الأسبوع الماضي 1.6 مليون برميل.

كارثة بيئية

وحذرت مؤسسة النفط من حدوث كارثة بيئية، بسبب توقف عمليات التصدير من مرفأ الزويتينة الذي نفذه محتجون منتصف أبريل الماضي، الأمر الذي قد يحدث أضرارًا على مستوى خطوط النقل وصهاريج التخزين تنتج عنه تسربات.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت المؤسسة «رفعًا موقتًا» لحالة «القوة القاهرة» بالميناء، مؤكدة أنه «عاود العمل بشكل موقت»، وذلك «بجهود الخيرين من أبناء هذا الوطن» وبعد «التواصل الدوري والمستمر مع الجهات الفاعلة».