بحضور المنفي ونائبيه والدبيبة.. اختتام بطولة «الجيد» للخيول في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت، اليوم السبت، في مصراتة، بطولة «الجيد» الثانية لسباق الخيل، والتي يشارك فيها عدد من المهتمين برياضة الخيول من ليبيا والدول العربية والأجنبية.

وشهد مراسم الاختتام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه، عبدالله اللافي، وموسى الكوني، إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المحكمة العليا، وعدد من الوزراء والنواب والسفراء المعتمدين لدى ليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

- المنفي يناقش مع «حكماء مصراتة» كيفية تجاوز الانسداد السياسي

- «نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة

وأشار البيان إلى مشاركة المجلس الرئاسي في الحفل على هامش زيارتهم إلى مدينة مصراتة، حيث سلموا كأس البطولة للحاصلين على المراكز الأولى.

من مراسم اختتام بطولة «الجيد» للخيول في مصراتة، 7 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)

من مراسم اختتام بطولة «الجيد» للخيول في مصراتة، 7 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)

من مراسم اختتام بطولة «الجيد» للخيول في مصراتة، 7 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)

من مراسم اختتام بطولة «الجيد» للخيول في مصراتة، 7 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)

من مراسم اختتام بطولة «الجيد» للخيول في مصراتة، 7 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)