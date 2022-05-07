شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاعة على قناة «الوسط wtv» الضوء على إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب ميزانيتها.

وأعلن وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة سعد حماد، أمس الجمعة، تفاصيل مشروع الميزانية المقترحة للعام 2022، بقيمة تتخطى 94 مليار دينار، موزعة على أربعة أبواب.

ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخصص له 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارا و675 مليونا.

ومطلع مايو الجاري، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، «إطلاق حوار وطني، بمبادرة من الحكومة بغية التواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول معًا إلى توافق وطني حقيقي».

بث مباشر لحلقة برتامج هذا المساء على قناة «الوسط wtv»