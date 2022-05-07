إصابة واحدة بـ«كورونا» في ليبيا ولا وفيات خلال الفترة من 30 أبريل إلى 5 مايو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 30 أبريل إلى 5 مايو الجاري.

وأوضح المركز في بيانه الأسبوعي حول الوضع الوبائي ليبيا، اليوم السبت، أنه تسلم 445 عينة من مختلف المناطق، لتتبين إصابة حالة واحدة وتعافي ثماني حالات، فيما لم يجرِ تسجيل أي حالة وفاة.

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وبذلك، تكون ليبيا خالية من أي حالة وفاة نتيجة الإصابة بوباء «كورونا» منذ 16 أبريل الماضي، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 501 ألف و919 حالة إصابة منذ انتشار الوباء في البلاد في مارس 2020.

وبلغ عدد الحالات النشطة 4 آلاف و439 حالة، والمتعافين 491 ألفًا و50 حالة، بينما توقف عدد حالات الوفاة عند 6 آلاف و430 حالة.