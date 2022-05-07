ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، إلى 5.07 دينار مقارنة بـ5.06 دينار المسجل في آخر التعاملات المعلنة بالسوق، الأحد الماضي.

كما ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى 5.30 من 5.29 دينار، فيما حافظ الجنيه الاسترليني على سعر الصرف ذاته المسجل قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك عند 6.54 دينار، وذللك حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تشهد العملتان، التركية والتونسية، أي تغيير أمام نظيرتهما الليبية، فقد سجلت الليرة 0.33 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار ليبي؛ فهي أيضًا ذاتها الأسعار المسجلة في تعاملات الأول من مايو.