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المنفي يناقش مع «حكماء مصراتة» كيفية تجاوز الانسداد السياسي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي السبت 07 مايو 2022, 03:12 مساء
المنفي يناقش مع «حكماء مصراتة» كيفية تجاوز الانسداد السياسي
المنفي خلال اجتماعه مع عدد من «حكماء مصراتة»، 7 مايو 2022 (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حكماء وأعيان مصراتة وعددًا من الفاعلين الاجتماعيين بالمدينة، «لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، وكيفية تجاوز مرحلة الانسداد السياسي الراهنة».

وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي إن المنفي استعرض خلال الللقاء جهود المجلس في «المحافظة على استقرار البلاد، واستمرار العمل على توحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى حل ينهي الأزمة الليبية، وإنهاء كافة المراحل الانتقالية، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق للسلام، وصولًا لإجراء الانتخابات».

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وأضاف المنفي أن «كل المناطق والمدن والقرى هي جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازه، ضمن استحقاقات المرحلة، لرأب الصدع وتحقيق السلام والاستقرار والتعايش السلمي الدائم في البلاد».

بدورهم، أكد حكماء وأعيان المدينة خلال اللقاء، على «استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، من خلال جهوده المتواصلة في التهدئة، والتواصل مع جميع الفرقاء في المشهد السياسي».

المنفي خلال اجتماعه مع عدد من «حكماء مصراتة»، 7 مايو 2022 (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال اجتماعه مع عدد من «حكماء مصراتة»، 7 مايو 2022 (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال اجتماعه مع عدد من «حكماء مصراتة»، 7 مايو 2022 (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال اجتماعه مع عدد من «حكماء مصراتة»، 7 مايو 2022 (المجلس الرئاسي)
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