الأرصاد تحذر الصيادين من هبوب رياح شرقية

القاهرة - بوابة الوسط

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية نشطة على ساحل طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدًا على الساحل من مصراتة إلى سرت مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة.

• البحر خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية يتحول يوم الغد إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.