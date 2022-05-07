الأرصاد تحذر الصيادين من هبوب رياح شرقية...

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية نشطة على ساحل طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدًا على الساحل من مصراتة إلى سرت مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية يتحول يوم الغد إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا على أقصى الساحل الشرقي مع احتمال هطول أمطار خفيفة.
• الرياح شمالية غربية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل سـرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على ساحل طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
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