جولة ثانية من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة منتصف مايو

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات جولتها الثانية في العاصمة المصرية القاهرة يوم الخامس عشر من مايو المقبل، وفقما أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز.

وذكرت وليامز أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكد لها خلال لقائها معه أول من أمس الخميس (التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة)، حسبما ذكرت في تغريدة نشرتها في حسابها بـ«تويتر».

كما التقت وليامز مع نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، ونقلت عنه «التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن».

جلسة النواب الإثنين المقبل

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة المقررة يوم الإثنين المقبل ما توصلت إليه اللجنة، وفق ما أفاد، الجمعة، مراسل قناة «الوسط wtv» في طبرق. ودعت رئاسة المجلس، مساء الأربعاء، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الإثنين المقبل. وستُعقد الجلسة في مقر المجلس بمدينة طبرق، حسب دعوة نشرها الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر حسابه على «تويتر».

وفي الثالث من مارس الماضي، كانت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أعلنت مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية. ووجهت في اليوم نفسه دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.