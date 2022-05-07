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سيارة تصدم طفلا في سرت.. والشرطة توجه نداء للمواطنين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 10:05 صباحا
سيارة تصدم طفلا في سرت.. والشرطة توجه نداء للمواطنين
صورة التقطتها الكاميرات للسيارة التي صدمت الطفل في سرت، 7 مايو 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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أعلنت مديرية أمن سرت، تعرض طفل لحادث صدام من سيارة تعبر الطريق، منوهة بإسعافه في مستشفى بن سينا. 

وأفاد مناوب وحدة تحقيق الحوادث بمديرية أمن سرت، فجر اليوم، بتعرُّض الطفل هيبه علي محمد بن يزه البالغ من العمر 13 سنة لحادث صدام من سيارة تعبر طريق شارع السواوة (الحي رقم 3).

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السيارة لاذت بالفرار
وأضاف: «لاذت السيارة بالفرار، وأبلغت كافة وحدات التحري بالخصوص التي تابعت ترصد الجاني بالسيارة نفسها للقبض عليه»، حسب بيان صادر عن مديرية أمن سرت. ودعا المواطنين إلى التعاون بالإدلاء عن أي تفاصيل حول السيارة وقائدها، من خلال الإبلاغ على أرقام بلاغات المديرية.

وأظهرت مختلف التشخيصات الأولية وجود تمزق بكتفه ورجله، حسب البيان.

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