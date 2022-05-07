Atwasat

حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقراها من مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 08:35 صباحا
حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقراها من مجلس النواب
وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة سعد حماد.
alwasat radio

توقع وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة سعد حماد أن يتعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تسييل الميزانية المقترحة بعد إقرار مجلس النواب لها.

وقال حماد في بيان إن المرتبات ستكون بعد توحيد جدول المرتبات حوالي 36 مليار دينار، يضاف لها 5 مليارات دينار قيمة الخصومات التي على المرتبات الخاصة بالضمان الاجتماعي ليصيح الإجمالي 41 مليار دينار.

حكومة باشاغا تستعد لإحالة مشروع ميزانية 2022 لـ«النواب»
الأسطى: الميزانية المقترحة لسنة مالية وليس 6 أشهر فقط

وأضاف وزير التخطيط في حكومة باشاغا أن هذا الإجمالي يسمح للمصرف المركزي بتخفيض سعر الصرف بواقع 30%، الأمر الذي اعتبره بمثابة زيادة في قوة شراء الدينار، وسوف ينعكس على قوة المرتب.

الميزانية بلا بند للطوارئ
وأشار حماد إلى أن الميزانية المقترحة لم تشمل بندًا للطوارئ، مرجعًا ذلك إلى أن «البلاد مستقرة ولا تحتاج إليه في الوقت الحالي». وهو المعنى نفسه الذي أكده نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، خالد الأسطى، بقوله إن الميزانية لا تحتوي على باب خامس لنفقات طوارئ، معقبًا: «لا يوجد باب طوارئ.. باب فساد»،

وأضاف الأسطى أن «مقترح الميزانية العامة للعام 2022، يشمل ما يمكن إنفاقه في سنة مالية كاملة، «صرف منها ما صرف، وتبقى منها ما تبقى»، وليست لستة أشهر فقط كما روّج البعض. حسب كلمته في مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفل زفاف في موقف سيارات

حفل زفاف في موقف سيارات
الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا

الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا
كلوب يعلق على مواجهة الريال في نهائي الأبطال.. ويحذر لاعبيه من توتنهام

كلوب يعلق على مواجهة الريال في نهائي الأبطال.. ويحذر لاعبيه من توتنهام
وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في المكسيك

وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في ...
كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد

كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد
نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول

نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الخمس 0 - 0 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الخمس 0 - 0 الاتحاد» في الدوري الممتاز
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز

«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز
إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة العمليات الميدانية

إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة ...
الوكالة الأميركية للأدوية: لقاح جونسون لمن يرفضون اللقاحات الأخرى

الوكالة الأميركية للأدوية: لقاح جونسون لمن يرفضون اللقاحات الأخرى
جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة

جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة
إنصات

إنصات
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي

القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
المكسيك تتحالف مع القطاع الخاص لكبح جماح الأسعار .. هل تنجح؟

المكسيك تتحالف مع القطاع الخاص لكبح جماح الأسعار .. هل تنجح؟
باشاغا: أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من سرت

باشاغا: أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من سرت
النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس الأمن

النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القوات البحرية التركية تنقذ 17 مهاجرا أفريقيا شمال غرب مصراتة
القوات البحرية التركية تنقذ 17 مهاجرا أفريقيا شمال غرب مصراتة
«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة في مناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي غدا
«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة في مناطق الشمال الشرقي والجنوب ...
أمن بنغازي يحرر طفلا خطفه أشخاص لابتزاز والده
أمن بنغازي يحرر طفلا خطفه أشخاص لابتزاز والده
الأمن الجزائري يفكك شبكة دولية لتهريب الحبوب المخدرة عبر تونس وليبيا
الأمن الجزائري يفكك شبكة دولية لتهريب الحبوب المخدرة عبر تونس ...
الأسطى: الميزانية المقترحة لسنة مالية وليس 6 أشهر فقط.. والزيادات «غير المدروسة» سبب ارتفاع الإنفاق على المرتبات
الأسطى: الميزانية المقترحة لسنة مالية وليس 6 أشهر فقط.. والزيادات...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
«أعيان الجنوب» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط بالمنطقة اعتبارا من السبت
«أعيان الجنوب» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط بالمنطقة ......
المزيد
الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيا على مناطق شمال غرب البلاد
الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيا على مناطق شمال غرب البلاد...
سيارة تصدم طفلا في سرت.. والشرطة توجه نداء للمواطنين
سيارة تصدم طفلا في سرت.. والشرطة توجه نداء للمواطنين...
حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقراها من مجلس النواب
حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقراها من ......
الأسطى: الميزانية المقترحة لسنة مالية وليس 6 أشهر فقط.. والزيادات «غير المدروسة» سبب ارتفاع الإنفاق على المرتبات
الأسطى: الميزانية المقترحة لسنة مالية وليس 6 أشهر فقط.. ......
الأمن الجزائري يفكك شبكة دولية لتهريب الحبوب المخدرة عبر تونس وليبيا
الأمن الجزائري يفكك شبكة دولية لتهريب الحبوب المخدرة عبر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط