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أمن بنغازي يحرر طفلا خطفه أشخاص لابتزاز والده

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 08:11 مساء
أمن بنغازي يحرر طفلا خطفه أشخاص لابتزاز والده
الطفل عامر العمامي ووالده، 6 مايو 2022، (أمن بنغازي)
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حرر أفراد قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي، الطفل عامر العمامي، الذي خطفه أشخاص من أجل ابتزاز والده.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم المواطن رمضان العمامي ببلاغ عن خطف ابنه عامر البالغ من العمر ستة سنوات، قرب محل مواد غذائية بمنطقة شبنة، حيث أفاد بوجود مُشكلة بينه وبعض الأشخاص، الذين يريدون منه التنازل عن قطعة أرض، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

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وجمع أعضاء القسم معلومات عن الاماكن التي يتردد عليها هؤلاء الأشخاص، ثم داهموها، لكنهم لم يعثروا على أحد فيها، ثم وردت معلومات جديدة عن تواجدهم في منزل حديث البناء بمنطقة شبنة، وبالانتقال إليه، عثر على الطفل عامر في غرفة مُظلمة ليس بها تهوية.

ولم تعثر قوات الأمن على أي شخص آخر داخل المنزل، حيث ترك الخاطفون الطفل بعد تضييق الخناق عليهم من قبل أعضاء التحريات، ومداهمة الأماكن التي كانوا يترددون عليها، وجرى نقل الطفل إلى القسم، حيث عرضت عليه صور للخاطفين، تعرف عليها، ثم سلمه الأمن لوالده، ولازال البحث مستمرا عن الجناة.

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