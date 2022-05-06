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باشاغا: عملية «البنيان المرصوص» نموذج للوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 03:15 مساء
باشاغا: عملية «البنيان المرصوص» نموذج للوحدة الوطنية
باشاغا يتحدث خلال مقابلة خاصة على «قناة الوسط» بُثت السبت 26 مارس 2022. (قناة الوسط)
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قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن عملية «البنيان المرصوص» تمثل «نموذجًا للوحدة الوطنية»، محذرًا من خطورة التنازع، ومؤكدًا أهمية وحدة الليبيين باعتبارها «السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب».

وكتب باشاغا في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع «تويتر»: «تمثل عملية البنيان المرصوص نموذجًا مهمًا للوحدة الوطنية. حيث روت دماء الليبيين جميعًا مدينة سرت لتحريرها من الإرهاب، وسَرَتْ في عروق الوطن روح السلام بفضل تضحيات رجال البنيان الأبطال».

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وأضاف: «متى تنازعنا يتسلل الإرهاب فيما بيننا وتُسلب سيادة دولتنا. وحدة الليبيين هي السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب والمتطرفين، وبوحدتنا نكتسب عزتنا وكرامتنا». مشيدًا بـ«دعم» الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، لعملية «البنيان المرصوص».

وأطلقت حكومة الوفاق السابقة في 5 مايو العام 2016، عملية «البنيان المرصوص» للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي في سرت ووسط ليبيا، واستمرت العملية لمدة سبعة أشهر وانتهت في 6 ديسمبر من نفس العام بالقضاء على التنظيم.

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