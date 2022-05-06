وليامز تعلن موعد استئناف اجتماعات المسار الدستوري.. و«التزام» مجلس الدولة بالمشاركة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، الجمعة، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد خلال لقاء معها، أمس الخميس، التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة في 15 مايو الجاري.

وقالت وليامز في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع «تويتر» إنها أطلعت المشري خلال اللقاء، الذي انعقد في العاصمة طرابلس، على نتائج زياراتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.

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وأضافت: «أكد المشري مجددا خلال اللقاء التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 15مايو لتحقيق الهدف الذي شُكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن».

وفي بيانه عن لقاء المشري ووليامز، قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن اللقاء استعرض «الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق».

وفي 18 أبريل الماضي، اختتمت اجتماعات استمرت لستة أيام في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة، نوقش خلالها عدد من النقاط الخلافية حول المسار الدستوري.