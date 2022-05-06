«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل سرت...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية، مساء الجمعة، على ساحل سرت، وصباح الغد على ساحل رأس لانوف، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين (5 و20 عقدة وتصل مساء اليوم إلى 30 عقدة على ساحل سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و 1.75 مترًا.
- البحر قليل الاضطراب على ساحل مصراتة وسرت، بينما يكون خفيف الموج على باقي الساحل .
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب إلى صافية.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا من مساء اليوم إلى شمالية غربية على ساحل الخليج وبنغازي، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل صباح الغد إلى 30
عقدة على ساحل رأس لانوف.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 1.75 مترًا.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل بنغازي ويوم الغد على ساحل الخليج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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