«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية، مساء الجمعة، على ساحل سرت، وصباح الغد على ساحل رأس لانوف، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين (5 و20 عقدة وتصل مساء اليوم إلى 30 عقدة على ساحل سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و 1.75 مترًا.

- البحر قليل الاضطراب على ساحل مصراتة وسرت، بينما يكون خفيف الموج على باقي الساحل .

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.