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«الأرصاد»: طقس متقلب شرقا.. ومعتدل على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 10:32 صباحا
«الأرصاد»: طقس متقلب شرقا.. ومعتدل على الشمال الغربي
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حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على مناطق شرق ليبيا، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبيا على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار وذلك على الساحل الممتد من زليتن إلى مصراتة
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 24 و30 درجة مئوية، وتصل على أبونجيم إلى 37 درجة، وتسجل انخفاضا يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.
- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا على الساحل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، و25 و29 درجة علي الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل انخفاضا يوم الغد على الخليج وبنغازي.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.
- الرياح: غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على غدامس.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 30 درجة على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضا يوم الغد على باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.

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