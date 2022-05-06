توسعة الطريق الرابط بين جزيرة القدس وإشارة أبومشماشة بطرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

باشرت شركة الخدمات العامة بالتعاون مع مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس في فتح وتوسعة المسار الرابط بين الإشارة الضوئية أبومشماشة وجزيرة القدس.

وبهذه التوسعة تصبح حركة السير ذهابا وإيابا، إضافة إلى مسار آخر يربط بين جزيرة «جنة العريف» والإشارة الضوئية أبومشماشة ذهابا وإيابا، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية أمن طرابلس.

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كما عملت شركة الخدمات العامة بالتعاون مع مكتب شؤون المرور بالمديرية على استبدال الإشارة الضوئية بجزيرة دوران تربط بين المسارات، وتأتي هذه الأعمال في إطار القضاء على الاختناقات المرورية وسط العاصمة.

توسعة الطريق الرابط بين جزيرة القدس وإشارة أبومشماشة بطرابلس، 5 مايو 2022. (مديرية أمن طرابلس)

توسعة الطريق الرابط بين جزيرة القدس وإشارة أبومشماشة بطرابلس، 5 مايو 2022. (مديرية أمن طرابلس)

توسعة الطريق الرابط بين جزيرة القدس وإشارة أبومشماشة بطرابلس، 5 مايو 2022. (مديرية أمن طرابلس)

توسعة الطريق الرابط بين جزيرة القدس وإشارة أبومشماشة بطرابلس، 5 مايو 2022. (مديرية أمن طرابلس)

توسعة الطريق الرابط بين جزيرة القدس وإشارة أبومشماشة بطرابلس، 5 مايو 2022. (مديرية أمن طرابلس)