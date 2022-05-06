«النواب» يناقش الإثنين مخرجات اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة المقررة يوم الإثنين المقبل ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من المجلس ونظيرتها المشكلة من المجلس الأعلى للدولة خلال اجتماعات القاهرة بشأن إعداد قاعدة دستورية للانتخابات، وفق ما أفاد، الجمعة، مراسل قناة «الوسط wtv» في طبرق.

ودعت رئاسة مجلس النواب، مساء الأربعاء، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الإثنين المقبل. وستُعقد الجلسة في مقر المجلس بمدينة طبرق، حسب دعوة نشرها الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر حسابه على «تويتر».

وهذا أول اجتماع لمجلس النواب بعد اجتماعات استمرت لستة أيام في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة، ناقشت عدد من النقاط الخلافية حول المسار الدستوري.

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موعد استئناف اجتماعات المسار الدستوري

وعقد مجلس النواب آخر جلسة في الثالث من مارس الماضي، عندما أدى فيها وزراء الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية أمام الأعضاء بمقر المجلس في مدينة طبرق.

وسبق أن أكد مجلس النواب أن اجتماعات المسار الدستوري بين اللجنة المشكلة من المجلس، ونظيرتها المشكلة من المجلس الأعلى للدولة ستستأنف أعمالها عقب عيد الفطر، وذلك لتحديد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، برعاية الأمم المتحدة.