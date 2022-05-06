Atwasat

«النواب» يناقش الإثنين مخرجات اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 09:23 صباحا
«النواب» يناقش الإثنين مخرجات اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري
جلسة سابقة لمجلس النواب. (أرشيفية: مجلس النواب)
alwasat radio

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة المقررة يوم الإثنين المقبل ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من المجلس ونظيرتها المشكلة من المجلس الأعلى للدولة خلال اجتماعات القاهرة بشأن إعداد قاعدة دستورية للانتخابات، وفق ما أفاد، الجمعة، مراسل قناة «الوسط wtv» في طبرق.

ودعت رئاسة مجلس النواب، مساء الأربعاء، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الإثنين المقبل. وستُعقد الجلسة في مقر المجلس بمدينة طبرق، حسب دعوة نشرها الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر حسابه على «تويتر».

وهذا أول اجتماع لمجلس النواب بعد اجتماعات استمرت لستة أيام في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة، ناقشت عدد من النقاط الخلافية حول المسار الدستوري.

- رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء إلى جلسة الإثنين المقبل
- مجلس النواب: استئناف اجتماعات المسار الدستوري عقب عيد الفطر

موعد استئناف اجتماعات المسار الدستوري
وعقد مجلس النواب آخر جلسة في الثالث من مارس الماضي، عندما أدى فيها وزراء الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية أمام الأعضاء بمقر المجلس في مدينة طبرق.

وسبق أن أكد مجلس النواب أن اجتماعات المسار الدستوري بين اللجنة المشكلة من المجلس، ونظيرتها المشكلة من المجلس الأعلى للدولة ستستأنف أعمالها عقب عيد الفطر، وذلك لتحديد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، برعاية الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)

محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)
بالصور: بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي استعدادا لموقعة «الكونفدرالية»

بالصور: بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي استعدادا لموقعة «الكونفدرالية»
مواعيد 3 مباريات مؤجلة في كأس ليبيا لكرة القدم

مواعيد 3 مباريات مؤجلة في كأس ليبيا لكرة القدم
«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى

«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه

أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي

تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء

توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء
للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم
«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)

«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة

«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة
إنصات

إنصات
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء

بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء
القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي

القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وليامز تناقش مع السفير الإيطالي دعم «مسار دستوري- انتخابي قابل للتطبيق»
وليامز تناقش مع السفير الإيطالي دعم «مسار دستوري- انتخابي قابل ...
الخطوط الأفريقية: إنهاء أزمة المعتمرين العالقين وبدء عودتهم لليبيا
الخطوط الأفريقية: إنهاء أزمة المعتمرين العالقين وبدء عودتهم ...
«النواب» يناقش الإثنين مخرجات اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري
«النواب» يناقش الإثنين مخرجات اجتماعات القاهرة بشأن المسار ...
توسعة الطريق الرابط بين جزيرة القدس وإشارة أبومشماشة بطرابلس (صور)
توسعة الطريق الرابط بين جزيرة القدس وإشارة أبومشماشة بطرابلس ...
«الأرصاد»: طقس متقلب شرقا.. ومعتدل على الشمال الغربي
«الأرصاد»: طقس متقلب شرقا.. ومعتدل على الشمال الغربي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل سرت
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل سرت...
وسط مساعي تعيين مبعوث أممي من القارة.. الملف الليبي على طاولة اجتماع أفريقي هذا الشهر
وسط مساعي تعيين مبعوث أممي من القارة.. الملف الليبي على ......
بقيمة تتخطى 94 مليار دينار.. حكومة باشاغا تستعد لإحالة مشروع ميزانية 2022 لـ«النواب»
بقيمة تتخطى 94 مليار دينار.. حكومة باشاغا تستعد لإحالة مشروع......
«الأرصاد»: طقس متقلب شرقا.. ومعتدل على الشمال الغربي
«الأرصاد»: طقس متقلب شرقا.. ومعتدل على الشمال الغربي...
توسعة الطريق الرابط بين جزيرة القدس وإشارة أبومشماشة بطرابلس (صور)
توسعة الطريق الرابط بين جزيرة القدس وإشارة أبومشماشة بطرابلس......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط