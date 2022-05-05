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عون يشارك في اجتماع «أوبك بلس» عبر الفيديو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 11:54 مساء
عون يشارك في اجتماع «أوبك بلس» عبر الفيديو
جانب من مشاركة الوزير محمد عون في اجتماع «أوبك بلس» عبر الفيديو (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عبر تقنية الفيديو في الاجتماع الثامن والعشرون لمنظمة منتجي النفط ومن خارجها «أوبك بلس».

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك بأن الاجتماع تناول مراجعة التقرير عن وضع السوق العالمي للنفط وتطورات أسواق النفط.

وأضاف أن المناقشات لاحظت زيادة على الطلب للنفط خلال الربع الثاني من هذه السنة، إلا أن توقعات نهاية العام تورد احتمال وجود فائض عن الطلب.

- «أوبك بلس» تقرر زيادة طفيفة في إنتاجها

وجرى الاتفاق على الاستمرار في تعويض تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أبريل 2020، بواقع 432 ألف برميل نفط خام يوميا خلال شهر يونيو المقبل، وفق البيان الذي أشار إلى استمرار استثناء ليبيا من هذه التخفيضات.

واختتم البيان بالإعلان عن اتفاق في نهاية الاجتماع على عقد الاجتماع القادم يوم 2 يونيو 2022.

جانب من مشاركة الوزير محمد عون في اجتماع «أوبك بلس» عبر الفيديو (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من مشاركة الوزير محمد عون في اجتماع «أوبك بلس» عبر الفيديو (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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