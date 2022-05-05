النويري ووليامز يبحثان المستجدات السياسية والمحافظة على الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، آخر المستجدات السياسية والمحافظة على الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة النائب الأول لرئيس مجلس النواب على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بأن اللقاء ناقش «آخر المستجدات السياسية والمحافظة على الاستقرار وكيفية الدفع بها لإيجاد تسوية توصلنا في أقرب الآجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور مجلس النواب المهم بشأنها».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق.

ويعقد مجلس النواب جلسة رسمية الإثنين المقبل في طبرق، هو الأول منذ اختتام اجتماعات استمرت لستة أيام في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة، ناقشت عددًا من النقاط الخلافية حول المسار الدستوري.