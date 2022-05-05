Atwasat

وليامز والمشري يستعرضان جهود إنجاح المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 10:47 مساء
وليامز والمشري يستعرضان جهود إنجاح المسار الدستوري
جانب من لقاء المشري ووليامز في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس. الخميس 5 مايو 2022 (صفحة المجلس الأعلى للدولة على فيسبوك)
alwasat radio

استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الخميس، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن اللقاء استعرض «جهود المجلس الأعلى لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق؛ تمهيدًا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة».

- وليامز تعلن نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة
- رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء إلى جلسة الإثنين المقبل

وفي 18 أبريل الماضي، اختتمت اجتماعات استمرت لستة أيام في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة، نوقش خلالها عدد من النقاط الخلافية حول المسار الدستوري.

وفيما قالت وليامز حينها إن المشاورات ستستأنف عقب عيد الفطر المبارك، يعقد مجلس النواب جلسة رسمية الإثنين المقبل في طبرق، لم يحدد جدولها بعد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواعيد 3 مباريات مؤجلة في كأس ليبيا لكرة القدم

مواعيد 3 مباريات مؤجلة في كأس ليبيا لكرة القدم
«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى

«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه

أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء

توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء
للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم
«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)

«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء

بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟

لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟
أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب

أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية

«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
وداعاً جيمس بوند

وداعاً جيمس بوند
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان

«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
سفير ليبيا لدى موسكو: مفاوضات لاستيراد الحبوب والطحين من روسيا
سفير ليبيا لدى موسكو: مفاوضات لاستيراد الحبوب والطحين من روسيا
سرقة 3359 متر أسلاك و28 عمود كهرباء بدائرة توزيع نسمة
سرقة 3359 متر أسلاك و28 عمود كهرباء بدائرة توزيع نسمة
جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة
جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة
الداخلية: ضبط مصري متهم بقتل مواطن ليبي طعنا بالسكين
الداخلية: ضبط مصري متهم بقتل مواطن ليبي طعنا بالسكين
العثور على جثة مجهولة الهوية بمكب قمامة في غريان
العثور على جثة مجهولة الهوية بمكب قمامة في غريان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
وليامز والمشري يستعرضان جهود إنجاح المسار الدستوري
وليامز والمشري يستعرضان جهود إنجاح المسار الدستوري...
بلدية أم الرزم تعلن إنجاز 90% من مشروع طريق رئيسي بمنطقة التميمي
بلدية أم الرزم تعلن إنجاز 90% من مشروع طريق رئيسي بمنطقة ......
«الليبية للإعلام المستقل» توثق 14 انتهاكا ضد حرية الصحافة خلال عام
«الليبية للإعلام المستقل» توثق 14 انتهاكا ضد حرية الصحافة ......
العثور على جثة مجهولة الهوية بمكب قمامة في غريان
العثور على جثة مجهولة الهوية بمكب قمامة في غريان...
الداخلية: ضبط مصري متهم بقتل مواطن ليبي طعنا بالسكين
الداخلية: ضبط مصري متهم بقتل مواطن ليبي طعنا بالسكين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط