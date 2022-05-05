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بلدية أم الرزم تعلن إنجاز 90% من مشروع طريق رئيسي بمنطقة التميمي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 05 مايو 2022, 10:33 مساء
بلدية أم الرزم تعلن إنجاز 90% من مشروع طريق رئيسي بمنطقة التميمي
أعمال رصف طريق شارع البريد بحي السوق في منطقة التميمي شرق ليبيا. (بلدية أم الرزم)
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أعلنت بلدية أم الرزم، اليوم الخميس، إنجاز 90% من أعمال تنفيذ مشروع طريق شارع البريد بحي السوق بالفرع البلدي التميمي شرق ليبيا، والذي يبلغ طوله 470 مترًا ويجري تنفيذه ضمن مشاريع البنية التحتية التي تهدف البلدية إلى تنفيذها بالمنطقة.

وأكدت البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أعمال تنفيذ المشروع شملت البنية التحتية من تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار وبناء عبارات خرسانية لبعض شبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء بطول الطريق.

المرحلة الثانية من أعمال تنفيذ الطريق الرئيسي بمنطقة التميمي
وأضافت أن المرحلة الثانية من أعمال تنفيذ الطريق تشمل «طبقة الأساس ورش مادة التشريب»، مشيرة إلى أنه «الآن تجرى عملية البدء في أعمال رصف الخرسانة الأسفلتية (القطران) كمرحلة أخيرة من المشروع وفق الموصفات القياسية الليبية المتعارف عليها».

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ولفتت البلدية إلى أن هذا المشروع من المشاريع المخطط تنفيذها لهذا العام بالفرع البلدي التميمي تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية أم الرزم الذي يتابع كافة مراحل تنفيذ المشروع بمتابعة من رئيس الفرع البلدي التميمي فرحات نصيب شاعول.

موعد انتهاء العمل بالطريق الرئيسي بمنطقة التميمي
وتوقع مدير شركة «المفتاح للمقاولات العامة» المنفذة للمشروع، المهندس موسى مفتاح بريدان في تصريح إلى «بوابة الوسط» الانتهاء من كافة مراحل المشروع مع نهاية الأسبوع المقبل، منوهًا بأنه سيجري افتتاح الطريق بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي أم الرزم والفرع البلدي التميمي وأعيان ومشايخ المنطقة.

أعمال رصف طريق شارع البريد بحي السوق في منطقة التميمي شرق ليبيا. (بلدية أم الرزم)
أعمال رصف طريق شارع البريد بحي السوق في منطقة التميمي شرق ليبيا. (بلدية أم الرزم)
أعمال رصف طريق شارع البريد بحي السوق في منطقة التميمي شرق ليبيا. (بلدية أم الرزم)
أعمال رصف طريق شارع البريد بحي السوق في منطقة التميمي شرق ليبيا. (بلدية أم الرزم)
أعمال رصف طريق شارع البريد بحي السوق في منطقة التميمي شرق ليبيا. (بلدية أم الرزم)
أعمال رصف طريق شارع البريد بحي السوق في منطقة التميمي شرق ليبيا. (بلدية أم الرزم)
أعمال رصف طريق شارع البريد بحي السوق في منطقة التميمي شرق ليبيا. (بلدية أم الرزم)
أعمال رصف طريق شارع البريد بحي السوق في منطقة التميمي شرق ليبيا. (بلدية أم الرزم)
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