الداخلية: ضبط مصري متهم بقتل مواطن ليبي طعنا بالسكين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على شخص مصري الجنسية، متهم في واقعة القتل التي وقعت بميدان الشهداء يوم الخميس الماضي وراح ضحيتها مواطن ليبي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على «فيسبوك»، إن مصريا يدعى «أحمد يونس»، قام بطعن المواطن «عبدالكريم أبوبكر حقار» بسلاح أبيض نوع سكين ولاذ بالفرار.

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وأضافت أن أعضاء التحري والقبض بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس، تمكنوا من ضبط شريك الجاني في واقعة القتل ويدعى محمود سامي، مصري الجنسية، والذي بدوره اعترف بأن صديقه، قام بارتكاب واقعة القتل وهو يحاول الفرار إلى مصر.

وأوضحت الوزارة أنه جرى التعميم على الجهات الأمنية بالمعلومات حول الجاني، ما أسفر عن ضبطه بمنفذ امساعد البري من قبل الأجهزة الأمنية أثناء محاولته الهروب لمصر.