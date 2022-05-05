جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش النيجيري اعتقال «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط عدة مركبات اخترقت حدود البلاد إلى جانب كمية من الذخيرة والأسلحة، وذلك خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها خلال الأسبوع الأخير.

العمليات الأمنية لجيش النيجر

وحسب النشرة الأسبوعية لمديرية الإعلام التابعة لجيش النيجر، فقد أدت العمليات الأمنية التي جرت خلال الأسبوع الماضي إلى توقيف عشر آليات (مركبات) قادمة من ليبيا، فضلا عن اعتقال ستة مسلحين ببنادق من طراز «ا كا 47» كانوا على متن خمس دراجات نارية وشاحنة محملة بثمانية آلاف لتر من الديزل المغشوش إلى جانب اعتقال شخص ليبي الجنسية ينتمي إلى جماعة إرهابية مسلحة. كما تمكنت العمليات التي نفذت خلال الفترة نفسها من استعادة مركبتين حملهما قطاع الطرق المسلحين.

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وكانت وزارة الداخلية النيجيرية سجلت مصادرة 350 قطعة سلاح خلال عام واحد، كما جرى ضبط نحو 50 ألف صندوق ذخيرة، و325 كيلوغراما من القنب الهندي.

النيجر تشكو من انتهاكات التنظيمات الإرهابية لحدودها مع ليبيا

وتشكو النيجر من انتهاك التنظيمات الإرهابية لحدودها، إضافة إلى الجماعات المسلحة وقطاع الطرق الذين ينتشرون جنوب ليبيا، وفق مسؤولين نيجيريين.

لكن ليست حدود ليبيا مصدر عدم الاستقرار فقط، بل يضاف إليها ما يحدث من انعدام الأمن في أقصى جنوب غرب البلاد، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، حيث تنشط جماعات مسلحة هناك.