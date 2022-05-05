Atwasat

جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 06:04 مساء
جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة
جنود على متن سيارة دورية تابعة لجيش النيجر. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الجيش النيجيري اعتقال «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط عدة مركبات اخترقت حدود البلاد إلى جانب كمية من الذخيرة والأسلحة، وذلك خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها خلال الأسبوع الأخير.

العمليات الأمنية لجيش النيجر
وحسب النشرة الأسبوعية لمديرية الإعلام التابعة لجيش النيجر، فقد أدت العمليات الأمنية التي جرت خلال الأسبوع الماضي إلى توقيف عشر آليات (مركبات) قادمة من ليبيا، فضلا عن اعتقال ستة مسلحين ببنادق من طراز «ا كا 47» كانوا على متن خمس دراجات نارية وشاحنة محملة بثمانية آلاف لتر من الديزل المغشوش إلى جانب اعتقال شخص ليبي الجنسية ينتمي إلى جماعة إرهابية مسلحة. كما تمكنت العمليات التي نفذت خلال الفترة نفسها من استعادة مركبتين حملهما قطاع الطرق المسلحين.

- النيجر تبرر السماح بانتشار قوات «برخان» بالتوتر القادم من ليبيا
- برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين
- النيجر تعلن مقتل 11 عنصرا أمنيا في هجومين أحدهما قرب الحدود مع ليبيا

وكانت وزارة الداخلية النيجيرية سجلت مصادرة 350 قطعة سلاح خلال عام واحد، كما جرى ضبط نحو 50 ألف صندوق ذخيرة، و325 كيلوغراما من القنب الهندي.

النيجر تشكو من انتهاكات التنظيمات الإرهابية لحدودها مع ليبيا
وتشكو النيجر من انتهاك التنظيمات الإرهابية لحدودها، إضافة إلى الجماعات المسلحة وقطاع الطرق الذين ينتشرون جنوب ليبيا، وفق مسؤولين نيجيريين.

لكن ليست حدود ليبيا مصدر عدم الاستقرار فقط، بل يضاف إليها ما يحدث من انعدام الأمن في أقصى جنوب غرب البلاد، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، حيث تنشط جماعات مسلحة هناك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء

بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟

لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟
أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب

أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية

«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
وداعاً جيمس بوند

وداعاً جيمس بوند
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان

«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها
باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية

باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية
حلى القرفة لعيد الفطر

حلى القرفة لعيد الفطر
«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
منظمة الهجرة: وفاة 114 مهاجرا خلال الإبحار من ليبيا إلى أوروبا في 2022
منظمة الهجرة: وفاة 114 مهاجرا خلال الإبحار من ليبيا إلى أوروبا في...
ضبط مطلوب في قضايا سرقة ببنغازي
ضبط مطلوب في قضايا سرقة ببنغازي
«ذا تايمز» تتمسك بنشر مقال باشاغا: مكتبه أكد دقته
«ذا تايمز» تتمسك بنشر مقال باشاغا: مكتبه أكد دقته
الأمم المتحدة: تعيين مبعوث جديد لدى ليبيا «أولوية قصوى»
الأمم المتحدة: تعيين مبعوث جديد لدى ليبيا «أولوية قصوى»
سفير ليبيا لدى موسكو: مفاوضات لاستيراد الحبوب والطحين من روسيا
سفير ليبيا لدى موسكو: مفاوضات لاستيراد الحبوب والطحين من روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي
ضبط شخص عذب زوجته واحتجزها 4 سنوات داخل شقته في بنغازي...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
الداخلية: ضبط مصري متهم بقتل مواطن ليبي طعنا بالسكين
الداخلية: ضبط مصري متهم بقتل مواطن ليبي طعنا بالسكين...
جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة
جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة...
سرقة 3359 متر أسلاك و28 عمود كهرباء بدائرة توزيع نسمة
سرقة 3359 متر أسلاك و28 عمود كهرباء بدائرة توزيع نسمة...
سفير ليبيا لدى موسكو: مفاوضات لاستيراد الحبوب والطحين من روسيا
سفير ليبيا لدى موسكو: مفاوضات لاستيراد الحبوب والطحين من ......
الأمم المتحدة: تعيين مبعوث جديد لدى ليبيا «أولوية قصوى»
الأمم المتحدة: تعيين مبعوث جديد لدى ليبيا «أولوية قصوى»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط