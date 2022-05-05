سرقة 3359 متر أسلاك و28 عمود كهرباء بدائرة توزيع نسمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الخميس، سرقة 3359 متر أسلاك و28 عمود كهرباء بدائرة توزيع نسمة التابعة لإدارة توزيع غريان غرب البلاد، ما أدى إلى انقطاع التيار على عدد من المساكن، وذلك ضمن مسلسل الاعتداءات المتكررة على مكونات الشركة الكهربائية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن آخر الاعتداءات التي طالت مكونات الشبكة الكهربائية «سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض مسافة 1359 مترا و13عمودا، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 2000 متر و15عمودا من خط راس الطبل تفريعة أحمد الفلالي بدائرة توزيع نسمة التابعة لإدارة توزيع غريان مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المساكن».

- سرقة أسلاك كهرباء بطول 3850 مترا في النجيلة والسواني

- سرقة 3100 متر أسلاك كهرباء بسوف الجين والنجيلة

- دورية أمنية تحبط سرقة أسلاك كهرباء في سرت

زيادة ملحوظة في الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية

واشتكت الشركة العامة للكهرباء من تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها، مشيرة إلى أنها «ازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة مما ينعكس الضرر على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كما ينعكس سلبا على الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة».

وشهدت عدة مناطق تعديات جسمية على مكونات الشبكة الكهربائية شملت حوادث سرقة لكميات كبيرة من أسلاك الكهرباء والأعمدة، ووجهت الشركة العامة للكهرباء مناشدات عدة للجهات المختصة من أجل وضع حد لها.