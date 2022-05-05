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ضبط مطلوب في قضايا سرقة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 02:11 مساء
ضبط مطلوب في قضايا سرقة ببنغازي
متهم بارتكاب جرائم سرقة في بنغازي، 5 مايو 2022، (أمن بنغازي)
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ضبط مركز شرطة سيدي خليفة في بنغازي مطلوبا لدى القضاء على ذمة حكم غيابي بالسجن تسع سنوات في قضايا سرقة.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ عن سرقة أغراض من سيارته، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتمكنت دورية تابعة لمركز الشرطة من تحديد السيارة التي يستقلها المتهم، وإيقافه لدى مروره في منطقة اللثامة، بالتنسيق مع أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري، بعد إعداد كمين محكم له، كما عُثر بتفتيش السيارة على قطعة يشتبه أنها مخدر الحشيش، وحبوب مخدرة.

واعترف المتهم في مركز شرطة سيدي خليفة، بارتكاب الواقعة السابقة، كما تبيَّن بالتعميم عليه لاسلكيا لدى غرفة العمليات الرئيسية أنه مطلوب للقضاء على ذمة أحكام غيابية بالسجن لمدة تسع سنوات في قضايا مشابهة، وقد أُحيل إلى النيابة العامة.

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