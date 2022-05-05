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«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 11:46 صباحا
«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، المستشفى العسكري الميداني الإيطالي في مدينة مصراتة، أمس الأربعاء، حسب ما نقلته وكالة «نوفا» عن مصادر ليبية لم تسمها.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الخميس، إن «الزيارة المفاجئة تأتي بعد انتشار شائعات خلال أشهر حول رغبة السلطات الليبية في غلق أو نقل» المستشفى الذي يتواجد فيه نحو 300 جندي وطبيب إيطالي.

وتأسس المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة أواخر سبتمبر 2016، بناء على رسالة رسمية وجهها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة إلى الحكومة الإيطالية في هذا الغرض.

وساهمت إيطاليا في تأسيس المستشفى العسكري من خلال عملية «أبقراط» بهدف معالجة جرحى الحرب في سرت مع تنظيم «داعش» حينها.

الدبيبة: لا مسار أمام الليبيين سوى الانتخابات
وخلال جلسة للتهنئة بعيد الفطر في مجلس مصراتة الثلاثاء الماضي، أكد الدبيبة أنه «لا طريق أو مسار آخر أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

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وأضاف الدبيبة أن الانتخابات البرلمانية «سهلة وقوانينها موجودة»، متابعًا: «سنصل للانتخابات مهما كاد الكائدون، لا نملك جنيف ولا باريس ولا اجتماعات، أما من يمثلون أنفسهم فنقول لهم أغلق الطريق، ونحن سنرجع للشعب ليختار من يخدمه».

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