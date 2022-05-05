«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية، نشطة إلى قوية على الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول ظهر الغد إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و25 عقدة، تصل إلى 30 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة اليوم بسبب إثارة الأتربة.