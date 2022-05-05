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أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة غربا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 09:45 صباحا
أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة غربا
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة، اليوم الخميس، على مناطق غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اعتدال الأجواء نسبيًا صباح اليوم على المناطق الشرقية، وتغيُّرها تدريجيًا من مساء اليوم على الخليج وسهل بنغازي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء السبت على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا على بعض المناطق، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول تدريجيًا من ليلة اليوم على أقصي مناطق الغرب إلى غربية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا، خصوصًا على المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم السبت على الخليج، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط مساء اليوم على الخليج وسهل بنغازي وباقي المناطق غدًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، وتتراوح بين 20 و23 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعًا غدًا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول تدريجيًا من الليلة على غدامس والحمادة إلى غربية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين المقبلين.

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