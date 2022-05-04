حالة الطقس الخميس.. ارتفاع درجات الحرارة وغبار على المناطق الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

توقع مركز الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، غدًا الخميس، ورياحا مثيرة للأتربة على المناطق الغربية، بينما تشهد المناطق الشرقية يوم الجمعة ارتفاعا لدرجات الحرارة ونشاط الرياح.

وأفاد المركز، عبر صفحته على فيسبوك، بأن مناطق غرب ليبيا تتأثر غدًا بمنخفض صحراوي يتحرك من جنوب الجزائر مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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وتتأثر المناطق الشرقية بهذا المنخفض الصحراوي بداية من مساء الخميس، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا على المنطقة الغربية بداية من يوم الجمعة.