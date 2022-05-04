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خلال اتصال هاتفي..الدبيبة يبحث مع الرئيس التونسي تطوير العلاقات الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 05:34 مساء
خلال اتصال هاتفي..الدبيبة يبحث مع الرئيس التونسي تطوير العلاقات الثنائية
الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن مكالمة هاتفية جرت، صباح اليوم الأربعاء، بين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والرئيس التونسي قيس سعيد، تبادل خلالها الطرفان التهاني بحلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الدبيبة تناول مع الرئيس التونسي «خلال المكالمة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة».

- مصادر: الدبيبة قد يغير وجهته إلى الإمارات بعد تأجيل زيارته لتونس
- الدبيبة يزور تونس الثلاثاء المقبل رفقة وفد وزاري
وتأجلت زيارة كانت مقررة للدبيبة إلى تونس على رأس وفد حكومي وأمني مكون من 22 شخصا تمتد، قبل أسبوع، على ما أفاد مصدر حكومي في طرابلس «بوابة الوسط» يوم 26 أبريل الماضي.

ونقلت إذاعة «موزاييك» المحلية، عن مصدر رسمي في حكومة الوحدة الوطنية، أن الزيارة لا تزال تحت التنسيق مع الجانب التونسي.

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