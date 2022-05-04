خلال اتصال هاتفي..الدبيبة يبحث مع الرئيس التونسي تطوير العلاقات الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن مكالمة هاتفية جرت، صباح اليوم الأربعاء، بين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والرئيس التونسي قيس سعيد، تبادل خلالها الطرفان التهاني بحلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الدبيبة تناول مع الرئيس التونسي «خلال المكالمة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة».

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وتأجلت زيارة كانت مقررة للدبيبة إلى تونس على رأس وفد حكومي وأمني مكون من 22 شخصا تمتد، قبل أسبوع، على ما أفاد مصدر حكومي في طرابلس «بوابة الوسط» يوم 26 أبريل الماضي.

ونقلت إذاعة «موزاييك» المحلية، عن مصدر رسمي في حكومة الوحدة الوطنية، أن الزيارة لا تزال تحت التنسيق مع الجانب التونسي.