الأرصاد تحذر الصيادين من رياح جنوبية شرقية على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل الغربي غدًا تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

•الرؤيـة جيدة.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة تصل غدًا إلى 25 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.