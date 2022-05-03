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مواطن يعتدي على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي ويتلف جهاز أشعة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 03 مايو 2022, 10:24 مساء
مواطن يعتدي على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي ويتلف جهاز أشعة
آثار ااعتداء على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
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تهجّم أحد المواطنين الليلة الماضية على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي وقام بالاعتدء على القسم وتسبب في إتلاف جهاز تصوير الأشعة المقطعية «إكس راي».

وقال مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي في حديث إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن المواطن «كان مصابًا في يده اليمنى وكان في حالة غير طبيعية وتهجم على القسم وقام بتكسير جهاز x-ray، رغم وجود العناصر الطبية والطبية المساعدة والتمريض بقسم الإسعاف والطوارئ».

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وأكد الجالي أن التعدي على هذا المرفق الصحي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الأمر.

كما طالب الجالي أهالي طـبرق بضرورة التكاتف والتعاضد لحماية هذا المرفق الصحي الكبير الذي يقدم خدماته الطيبة والإيوائية إلى أكثر من نصف مليون نسمة في شرق ليبيا.

آثار ااعتداء على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
آثار ااعتداء على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
آثار ااعتداء على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
آثار ااعتداء على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
آثار ااعتداء على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
آثار ااعتداء على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
آثار ااعتداء على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
آثار ااعتداء على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
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