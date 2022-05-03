ضبط 9 سجناء آخرين فارين من سجن مليتة في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، ضبط 9 سجناء فارين من سجن مليتة في مدينة الزاوية من قبل مركز شرطة الطويلة التابع لمديرية أمن صبراتة بعد تلقيه بلاغًا بالخصوص داخل نطاق اختصاصه الإداري، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما أكدت وزارة الداخلية إعادة السجناء المضبوطين للسجن ذاته مقبوضًا عليهم، منوهة بأنه جرى تعميم قائمة بأسماء الفارين على جميع التمركزات الأمنية والتأكيد على ضرورة التعرف إلى هوية الأشخاص المارين من الطرقات العامة بالكامل.

القبض على 39 سجينًا من الفارين من سجن مليتة

وبهذا الإعلان ارتفع عدد السجناء الفارين من سجن مليتة الذين ألقي القبض عليهم إلى 39 سجينًا، وذلك بعدما أعلنت مديرية أمن السهل الغربي في وقت سابق اليوم وأمس الإثنين القبض على 30 سجينًا من الفارين.

- «الداخلية» تؤكد ضبط 15 سجينًا هربوا من سجن مليتة بعد «تمرد مسلح»

- مديرية أمن السهل الغربي: القبض على 15 سجينًا هاربًا من سجن مليتة

وتمكن عدد من نزلاء سجن مليتة من الهروب إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي، بعد تمرد مسلح وقع فجر أمس الإثنين، وشكلت مديرية أمن السهل الغربي فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين.

وأكدت المديرية في بيان أن أغلب الفارين «من مرتكبي الجرائم الخطيرة»، وأهابت بكافة المواطنين «إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة، وعدم التستر على أحد منهم، لما في ذلك من الالتزام بروح المواطنة».