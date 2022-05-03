«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة تصل ظهر الغد إلى 20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر هذا اليوم وبين 0.75 1.75 متر غدا.

- البحر قيل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.