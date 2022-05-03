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«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 11:55 صباحا
«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة تصل ظهر الغد إلى 20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر هذا اليوم وبين 0.75 1.75 متر غدا.
- البحر قيل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب اليوم على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
- الرياح شمالية غربية بشكل عام، وتتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل اليوم إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2 متر.
- البحر قيل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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