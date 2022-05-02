أمن بنغازي يضبط متهما بمضايقة سيدة خلال قيادتها سيارتها

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي متهما بمضايقة سيدة لدى قيادتها سيارتها في أحد شوارع المدينة.

وظهر المتهم في مقطع فيديو متداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي وهو يضايق السيدة، ويتلفظ بكلام بذيء، ويبصق نحوها، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وتمكن قسم التحريات من تحديد محل سكن المتهم، بعد جمع المعلومات حوله، حيث اتضح أنه يقطن في منطقة الصابري، وجرى إعداد كمين محكم له والقبض عليه.

وبالانتقال به إلى القسم، اعترف هناك بما نُسب إليه من اتهامات، ثم اتُخذت معه الإجراءات القانونية، وأُحيل إلى جهات الاختصاص.