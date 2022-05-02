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بالصور: آلاف الليبيين يؤدون صلاة العيد في الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 11:38 صباحا
بالصور: آلاف الليبيين يؤدون صلاة العيد في الجفرة
صلاة العيد في الجفرة, 2 مايو 2022. (الإنترنت)
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أدى آلاف الليبيين في الجفرة، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح الإثنين، في الميادين المختلفة بالمنطقة.

وانتشرت حالة من البهجة بين جموع المصلين الذين اصطحبوا أطفالهم، احتفالا بأول أيام عيد الفطر المبارك.

المنفي يؤدي صلاة العيد في ميدان الشهداء
وفي وقت سابق من اليوم، أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزير الشباب فتح الله الزني، وعدد من المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صلاة العيد في ميدان الشهداء بطرابلس بين جموع المصلين.

- بحضور المنفي.. أهالي طرابلس يؤدون صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء
- أهالي سرت يؤدون صلاة العيد في مسجد الرباط بحضور باشاغا

ورحب خطيب صلاة العيد بالمنفي لتأديته الصلاة مع المواطنين في الميدان، ومشاركته فرحتهم بالعيد، مؤكدا في خطبته أهمية المصالحة الوطنية، التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتسامح بين أبناء الوطن.

باشاغا يؤدي صلاة العيد في سرت
وفي سرت، أدى عدد من الأهالي صلاة عيد الفطر في مسجد الرباط، صباح الإثنين، بحضور رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ونائبيه سالم الزادمة، وخالد الأسطى.

كما تواجد أيضا عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة المكلفة، وعضو مجلس النواب عن سرت حسن الزرقاء، وعميد المجلس البلدي سرت مختار خليفة، ومختار محلة الرباط.

صلاة العيد في الجفرة, 2 مايو 2022. (الإنترنت)
صلاة العيد في الجفرة, 2 مايو 2022. (الإنترنت)
صلاة العيد في الجفرة, 2 مايو 2022. (الإنترنت)
صلاة العيد في الجفرة, 2 مايو 2022. (الإنترنت)
صلاة العيد في الجفرة, 2 مايو 2022. (الإنترنت)
صلاة العيد في الجفرة, 2 مايو 2022. (الإنترنت)
صلاة العيد في الجفرة, 2 مايو 2022. (الإنترنت)
صلاة العيد في الجفرة, 2 مايو 2022. (الإنترنت)
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