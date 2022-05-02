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أحوال الطقس اليوم: رياح نشطة على مناطق الشمال الشرقي مع انخفاض درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 09:45 صباحا
أحوال الطقس اليوم: رياح نشطة على مناطق الشمال الشرقي مع انخفاض درجات الحرارة
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم مناطق الشمال الشرقي برياح نشطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، ميل الطقس إلى الاعتدال على مناطق الشمال الغربي، وتشمل تلك الأجواء معظم المناطق غدا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة على معظم المناطق، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 23 و27 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خصوصا على مناطق أقصى الساحل الشرقي، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية أحيانا، قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو                      
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على تازربو والسرير.

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