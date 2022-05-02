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شاهد في «وسط الخبر»: قصة الخلاف حول أرض «الأهلي طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 01:50 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: قصة الخلاف حول أرض «الأهلي طرابلس»
برنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط (WTV)
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على قضية تخصيص قطعة أرض كانت محل خلاف إلى نادي «الأهلي طرابلس».

والأرض التي تقع في جنزور بمصنع الصابون سابقًا، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بالموافقة على تخصيصها للنادي بعد طلب الأخير في مذكرة توضيحية إلغاء القرار رقم «265» لسنة 2022.

ووجه النادي مذكرة توضيحية إلى الدبيبة، تتضمن وثائق قال إنها «رسمية» تثبت أحقيته في ملكية الأرض، التي من المقرر أن تستخدم في توسعة أنشطة النادي الرياضية.

- الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع الصابون بجنزور
- الدبيبة يوافق على تخصيص أرض كانت محل خلاف لـ«الأهلي طرابلس»

وفي وقت سابق، أصدر النادي «الأهلي طرابلس» بيانًا رفض فيه قرار الدبيبة تخصيص أرض بمنطقة جنزور، قال إنها تتبع جهات أخرى لم يسمها، واعتبر أن القرار يضع رئيس الحكومة في «محل شك وشبهات»، محذرًا من المساس بممتلكات النادي.

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